Motociclista que foi arremessado em acidente em Cruzeiro do Sul está na UTI do Huerb, na capital

Ramos falou ainda que foi informado que o sobrinho aguarda uma cirurgia e segue sem previsão de alta e retorno para Cruzeiro do Sul. “Quando ele saiu daqui o médico disse que era urgente e que ele precisava da avaliação de um neuro. Ele está conversando normal e ainda estamos esperando aqui”, afirmou.

O tio acrescentou que no primeiro diagnóstico Ramos teve um afundamento no crânio com a batida. “A gente ainda está em choque com o que aconteceu, ele etsava indo para o trabalho quando aconteceu essa coisa horrível”, afirmou.