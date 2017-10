Mais uma piracema de Mandim se aproxima do Município de Sena Madureira

Este ano 2017 está sendo um ano farto de Mandim no Município de Sena Madureira, o preço já chegou até 4 reais o quilo. Hoje a piracema ainda está distante um dia de barco da Boca do Yaco e o preço está se mantendo em 10 reais ainda, mas, segundo os pescadores e vendedores de pescado, no máximo em cinco dias a piracema já estará passando na Boca do Yaco e o preço deverá baixar novamente.

Os pescadores amadores também estão aguardando a piracema se aproximar mais da cidade para começarem a pesca esportiva.

A piracema de piau, peixe de escama, também já está se aproximando da cidade. Hoje o quilo desta espécie se mantém ainda no valor de 10 reais, com a grande quantidade futura, os preços devem variar entre 5, 8 e 9 reais dependendo da espécie.

Ronaldo Duarte