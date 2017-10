Mãe de estudante morta dentro de casa em Capixaba perdeu o movimento de uma das mãos

Valquíria Roque, de 49 anos, perdeu o movimento da mão esquerda após ser baleada dentro da casa da filha, Dayane Kédila da Silva. O crime ocorreu há um mês em Capixaba, interior do Acre. Um homem encapuzado invadiu a casa de Dayane, matou a jovem com dois tiros e baleou Valquíria.

Na época, o irmão da estudante, Weriton Roque, disse que família acredita que o criminoso confundiu a casa porque a irmã não tinha envolvimento com drogas ou qualquer coisa do tipo. Logo após ser atingida, Valquíria ficou com uma bala alojada no pulmão e teve que ser operada.