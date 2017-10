Mãe de aluna que agrediu coordenadora da escola desativa rede social, se apresenta à polícia e é indiciada por desacato e lesão corporal

A policia civil deve encaminhar na próxima semana à justiça o inquérito que apura a agressão contra uma coordenadora pedagógica. Lay Viana de Freiras, de 34 anos, que desferiu um soco e chute na vitima, foi interrogado pela policia, após ser intimada. Ela compareceu à delegacia acompanhada por um advogado. Durante o interrogatório a acusada, que se diz evangélica, confessou a autoria do crime. Tudo foi gravado pelo circuito de segurança da Escola Lourival Sombra. Em depoimento ela disse que agrediu a coordenadora porque sua filha estava passando mal e ninguém da escola lhe avisou. A agressão aconteceu no ultimo dia 26.

O caso ganhou grande repercussão e gerou revolta entre servidores da escola. Logo apos a veiculação das imagens, Lay Freitas se ausentou das redes sociais e chegou a desativar seu perfil no Facebook. Após o interrogatório ela foi liberada. Ate agora cerca de dez pessoas foram ouvidas pela policia, entre elas a filha de Lay Freitas. Para o delegado Pedro Rezende a autoria do crime estava comprovada. Ele disse que depende apenas do depoimento da secretária da escola para concluir o inquérito. LAY VIANA DE FREITAS foi indiciada por desacato de funcionário publico e lesão corporal.