Justiça penhora fazenda de R$ 225 milhões que apresentador Ratinho tem no Acre; saiba o motivo

Defesa do apresentador contesta cobrança de débitos de R$ 74 milhões na Justiça

O apresentador Ratinho está em uma saia justa. De acordo com sites especializados em notícias de celebridades, sua fazenda no Estado do Acre, avaliada em R$ 225 milhões, foi penhorada. O motivo? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão do Ministério da Fazenda, promove uma blitz contra o empresário e apresentador.

O órgão busca na Justiça bens para quitar uma dívida tributária de R$ 74 milhões referente ao Imposto de Renda. Aeronaves em nome dele também podem ser bloqueadas.

O apresentador é conhecido por levar ao seu programa personalidades polêmicas e casos também polêmicos. Agora, parece que ele é o alvo da polêmica. A defesa de Ratinho não concorda com a forma como o imposto foi calculado, e contesta o valor.