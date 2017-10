Início do horário de verão exige atenção com a pele; entenda

Maior exposição solar contribui para desidratação e manchas no rosto

A chegada do horário de verão anuncia dias mais longos e um começo de noite ensolarado e com céu claro. Neste período, muitas pessoas intensificam as atividades ao ar livre. Portanto, é imprescindível redobrar os cuidados com a pele do rosto, pois maiores períodos de exposição solar aumentam as chances do ressecamento da pele e também o aparecimento de manchas.

De acordo com Thaís Carvalho, fisioterapeuta dermato-funcional da ONODERA Estética, além de utilizar protetor solar fator 30, durante o horário de verão é importante hidratar o rosto com mais frequência. “Como a pele facial é diferente da do corpo, pois a concentração de glândulas sebáceas é maior, a hidratação vai depender se a pele é seca, mista ou oleosa. Cremes hidrantes mais oleosos e ricos em vitaminas A, C e E são destinados para peles secas. Já nas mistas, a recomendação são cremes sem óleos minerais em sua composição. No caso das oleosas, é necessário utilizar fórmulas em gel, gel-creme ou emulsão oil-free”, explica.

Para aproveitar os dias mais claros sem comprometer a cútis, Thaís separou algumas recomendações. Confira:

ATENTE-SE AO HORÁRIO – Durante todo o ano, a exposição solar deve ficar restrita entre 10h e 16h, horário em que os raios UVB estão mais intensos. No horário de verão, portanto, esse período ocorre entre 11h e 17h.

USE PROTETOR SOLAR – Os raios solares são alguns dos principais causadores de manchas na pele do rosto. Vale ressaltar que o produto deve ser específico para o rosto, com fator FPS no mínimo 30, e reaplicação de duas em duas horas. Em casos de contato com a água, suor, piscina ou mar, a reaplicação deve ser feita em seguida.

ALIMENTE-SE CORRETAMENTE – Evite ingerir alimentos gordurosos, industrializados, repletos de sódio e de açúcar. Além de aumentarem a oleosidade da pele, eles deixam seu corpo mais inchado, dificultando a eliminação de toxinas do organismo e piorando o equilíbrio do intestino, o que pode resultar no surgimento de acnes e de espinhas. Prefira sempre alimentos naturais, como sucos batidos na hora, frutas, saladas e legumes fresquinhos, carnes brancas e produtos integrais.

REDOBRE A HIDRATAÇÃO – Assim como nosso organismo, nossa pele também precisa de muita hidratação, que deve ser feita de duas maneiras: a primeira é de dentro para fora. Por isso, beba bastante água. Além de ajudar a amenizar peles oleosas, garante a eliminação de toxinas que podem causar inflamações na derme. A segunda é a hidratação tópica. Procure o hidratante ideal para o seu tipo de pele e aplique duas vezes ao dia. É muito importante que uma delas seja logo após o banho, quando os poros estão abertos e irão absorver muito mais os componentes necessários de nutrição. “Na ONODERA oferecemos o ONOHIDRAT. Indicado para peles desidratadas, envelhecidas por fatores biológicos e cronológicos, o tratamento atenua o aspecto desvitalizado, devolvendo ao manto hidrolipídico (secreção natural que que promove a adequada hidratação cutânea) nutrientes que favorecerão a uniformidade. Para obter um bom resultado, recomenda-se o mínimo de 6 sessões com duração de 1h30”.