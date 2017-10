Gestor da Cidade do Povo, César Messias e Manoel Moraes fazem propaganda antecipada em ação social com recursos da prefeitura

Dinheiro público foi usado para custear material que sugere campanha política antecipada. Banner´s, faixa e cartazes afixados dentro e fora da unidade de saúde Manoel Bezerra Neto estampam os nomes do deputado federal César Messias, do estadual Manoel Moraes e do coordenador da Cidade do Povo, Ailton Castro. Os três agentes públicos disputarão as eleições no próximo ano.

Uma ótica conhecida na cidade surge como parceira da campanha que visa garantir oportunidade para jovens com deficiência na visão. O material de propaganda pessoal foi custeado com recursos do município e também exibe a logomarca da Prefeitura da capital. A presidente e vice-presidente da Associação dos Moradores da Cidade do Povo aparecem em várias fotografias ao lado de Ailton Castro. A ação na Cidade do Povo aconteceu no último sábado, sob o slogan “pequenos sonhadores rumo a novas realizações”, seguido da hashtag #AceleraRioBranco.

A Secretaria Municipal de Articulação Comunitária não se pronunciou. Um líder comunitário ligado a União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (Umarb) informou que vai usar as imagens e esta reportagem para pedir providências junto ao Tribunal Regional Eleitoral.