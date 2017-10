“Eu jamais tiraria vocês. Foram lá denunciar vocês”, diz Tião Viana ao confirmar demissão de 1.800 trabalhadores do Pro Saúde

Vídeo gravado por um servidor público mostrar o diálogo com o governador Tião Viana (PT), em que ele afirma não haver mais solução para os 1.800 prestadores de serviços do Pró- Saúde. “Foram lá denunciar vocês. Eu jamais tiraria vocês. Falo isso de coração”, diz o governador. A conversa é rápida e se passa numa solenidade com som bastante alto ao fundo. Ainda assim, é possível ouvir Tião Viana diz que qualquer outra tentativa seria em vão para salvar os melhores anos de atividade profissional dos trabalhadores. Questionados se, de fato, os funcionários serão demitidos, Viana culpou a Procuradoria do Trabalho, autora da denúncia que resultou em sentença judicial condenando o Governo do Acre e a para estatal Pró-Saúde. A decisão judicial relata que o estado transformou a captação dessa mão-de-obra em reduto eleitoral.



