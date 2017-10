Os familiares da vítima acionaram SAMU e ele já foi encaminhado para Cruzeiro do Sul, o estado dele é grave

Uma tentativa de homicídio foi registrado nesta segunda-feira (9), no município de Porto Walter. A vítima foi um jovem de aproximadamente 25 anos, identificado como “Branco”.

De acordo com as informações apuradas até o momento, Branco foi atingido por golpes de terçado na nuca desferidos por uma mulher. Os familiares da vítima acionaram o Serviço de Atendimento móvel de urgência (SAMU) e ele já foi encaminhado para Cruzeiro do Sul, o estado dele é grave.