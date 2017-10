Em Mâncio Lima, bandidos armados rendem família e obrigam mulher a andar nua pela casa

Três homens armados invadiram uma casa neste domingo (8) em Mâncio Lima e fizeram uma família de três adultos e duas crianças de reféns. Esse foi o segundo caso registrado no mesmo dia no município. A família ficou sob a mira dos bandidos por ao menos 30 minutos. Uma das vítimas disse que foi obrigada a andar nua pela casa. A Polícia Civil não confirmou se há ligação entre os casos.

Uma dona de casa de 46 anos, que preferiu não ser identificada, disse que foi obrigada a se despir para os bandidos e que ficou sob a mira de uma arma. “Meu marido, minha filha grávida e as crianças foram colocadas em uma rede e eu tive que andar com eles pela casa, porque eles queriam dinheiro e eu não tinha”, falou.

A dona de casa conseguiu ver três pessoas na ação, um que ficou na porta, outro no quintal e o terceiro e mais violento que abusou dela. “Quando as crianças começaram a chorar, ele foi nas crianças e disse que ia matar eles, eu fiquei desesperada. Ele ficava me xingando e batendo, me chutou e tudo”, afirmou.