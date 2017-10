É bala: Homem de 52 anos é atingido por disparo no porto da Feira dos colonos, em Sena

Consta no Boletim de Ocorrência que foram ouvidos pelo menos cinco tiros, vindos do Bairro Segundo Distrito

Um homem de 52 anos de idade identificado como Juraci Alves de Figueiredo, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo, 9, em Sena Madureira. De acordo com a polícia, ele se encontrava na companhia de outras pessoas embarcando peixes em um veículo nas imediações do porto da Feira Nova quando foi atingido por um disparo na face esquerda.

Consta no Boletim de Ocorrência que foram ouvidos pelo menos cinco tiros, vindos do Bairro Segundo Distrito. Um deles atingiu a parte traseira do carro e outro acabou ferindo o morador. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e conduzido ao Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu os devidos atendimentos e não corre risco de morte.

Uma equipe da Polícia Militar fez rondas no Bairro Segundo Distrito, no entanto, não conseguiu localizar os atiradores. A arma utilizada para os disparos foi, provavelmente, um Rifle calibre 22. O caso continua sendo investigado.