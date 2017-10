Contratações temporárias podem gerar 4 mil vagas em Rio Branco no fim do ano, estima Acisa

Com proximidade do fim do ano, volume de vendas e oferta de empregos aumentam na capital.

Apesar dos mais de 13 milhões de brasileiros desempregados, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) estima que mais de 51 mil vagas sejam geradas pelo país nos próximos cinco meses. E a situação não é diferente no Acre.

A previsão da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa) é de que quatro mil novas contratações temporárias sejam feitas somente em Rio Branco.

Com a proximidade do fim do ano, o comércio aumenta o volume de vendas e, consequentemente, a oferta de emprego.

Empresários e lojistas estão otimistas e já se preparam para o período. Elaine Souza, gerente de uma loja na capital, explica que as contratações temporárias começam um pouco antes do final do ano. “Com certeza ela [a pessoa contratada temporariamente] fica”, afirma.

Patrícia Pinheiro faz parte do grupo que é efetivado após a contratação, que inicialmente seria temporária. Ela passou um longo período sem trabalho formal e fez um teste seletivo para uma vaga.

Aprovada e com um bom desempenho, Patrícia agora compõe o quadro efetivo da empresa que atua. “Estava há três anos desempregada. [Depois do teste] no outro dia já comecei. Foi tudo muito rápido”.

Emanuel Nascimento, gerente de uma loja no shopping de Rio Branco, comenta que as expectativas para o período são excelentes. De acordo com ele, a previsão é de que as contratações temporárias cheguem a 24. “O fluxo e o volume [de vendas] já vêm aumentando, uma faixa de 30%”, ressalta.