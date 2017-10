Coisas do Acre: Macaxeira com 1,80 metro e 27 quilos é colhida em Sena Madureira

Uma macaxeira “gigante” foi colhida em Sena Madureira, no interior do Acre. A raiz tem pelo menos 1,80 metro e fez sucesso nas redes sociais onde uma fotografia foi publicada. A dona da macaxeira foi quem posou para fotos e repassou a imagem aos familiares e amigos, que não perderam tempo em compartilhar.

Curiosamente, o Acre também tem a cidade com o abacaxi gigante, que é Tarauacá. Agora Sena Madureira poderá se tornar a cidade com a maior macaxeira. Essa, por exemplo, pesou 26 quilos e ao que tudo indica deu trabalho para ser tirada da terra.

Cruzeiro do Sul, também no interior, é a terra da farinha de mandioca. Mas dessa vez a curiosidade ficou por conta de Sena. A dina da Macaxeira, Lanizelda Rocha, tem 49 anos, e vive com a família no Ramal do Cacau, localizado no quilômetro 86 da BR-364, entre Rio Branco e Sena Madureira.

A reportagem tentou falar com Lanizelda, mas o telefone dela não atendeu às chamadas do ac24horas neste domingo, dia 08.