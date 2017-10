Clínica oferece tratamento estético gratuito para pacientes que tratam câncer em Rio Branco

“Na primeira dose, 13º dia, já começou a cair. Fui no cabeleireiro amigo meu e ele já passou a máquina”, conta.

Foi com a esteticista Susana Ortiz que Franciêda encontrou uma solução para um visual mais completo. Na clínica, Susana faz micropigmentação que substitui os cabelos da sobrancelha e tudo isso de forma gratuita.

“Estamos selecionando quem não tem condições de pagar pelo serviço. É gratuito, mas precisamos da liberação do médico da pessoa. Tendo a liberação do oncologista ou do mastologista, aí sim fazemos o procedimento”, explica.

A liberação é necessária porque, segundo Suzana, como o procedimento envolve pequenos cortes na pessoa, isso pode acarretar alguns risco.

“A pessoa pode pegar alguma infecção no local e como são microcortes que a gente faz na pessoa pode ser que seja a cadeia de entrada para micro-organismo que não são dela. Então, isso pode afetá-la”, enfatiza.

A novidade fez tanto sucesso entre a clientela que a esteticista resolveu continuar oferecendo o procedimento para pacientes que perderam as sobrancelhas mesmo após outubro.

“Pretendo continuar, não só para quem teve câncer de mama, mas outros tipos de câncer. Vamos estar selecionando, planejando para ter o ano todo, em homens e mulheres. Homens que perderam a sobrancelha ou está falhada e não tem condições de pagar a gente fará neles”, falou.

Com um sorriso no rosto e um novo visual, Franciêda diz o que achou do resultado. “Gostei muito, está perfeito”, comemorou.