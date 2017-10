Bandido interrompe velório de fotógrafo para assaltar vítimas

Suspeito, sem saber do que estava acontecendo, invadiu casa onde as pessoas se preparavam para as homenagens, no Tocantins

Enquanto amigos e parentes choravam a morte do fotógrafo Josias dos Santos – que lutava contra um câncer e foi vítima de uma parada cardíaca nesta segunda-feira (9) -, um bandido anunciou um assalto. O suspeito, sem saber do que estava acontecendo, invadiu a casa onde as pessoas se preparavam para as homenagens, em Araguaína, no norte do Tocantins.

Dezenas de pessoas estavam reunidas na casa do fotógrafo consolando a família, segundo informações do G1, enquanto esperavam a chegada do corpo para iniciar o velório em outro local. Porém, um homem armado surpreendeu a todos ao aparecer na residência e render pelo menos três pessoas. Ao perceber que havia muita gente na casa, o assaltante resolveu fugir, não sem antes levar joias, alianças, celulares e outros objetos pessoais das vítimas. O caso foi registrado pela Polícia Militar em Araguaína.