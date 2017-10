A Avenida Amadeo Barbosa, no 2º Distrito, foi bloqueada por moradores do Ramal Belo Jardim, na manhã desta segunda-feira, dia 09, em Rio Branco. Ainda não se sabe o motivo do protesto.

Os motoristas que pretendem passar pela região podem usar outras visas para manter o fluxo do trânsito: Via Chico Mendes ou a rua principal do Bairro VX, ambas dando aceso ao Centro da Capital.