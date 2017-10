Acidente entre moto e caminhonete na Transacreana deixa uma vítima fatal; condutor do carro fugiu do local

Com a pancada, o corpo do condutor da motocicleta foi arremessado por vários metros caindo em um matagal

O acidente aconteceu na noite deste domingo (8), no km 08 da AC-90, estrada da Transacreana, entre uma moto e uma caminhonete modelo L200.

Segundo informações de testemunhas, o senhor Aldo da Silva do Carmo, de 40 anos, trafegava em sua motocicleta, modelo Lander da Yamaha, sentido Rio Branco/Transacreana, e a caminhonete trafegava sentido contrário. Já no km 8 houve a colisão frontal entre os veículos.

Com a pancada, o corpo do condutor da motocicleta foi arremessado por vários metros caindo em um matagal; ele morreu na hora. O condutor da caminhonete também ficou com a parte da frente do carro destruído, chegando até a arrancar a roda do lado esquerdo.

A polícia foi acionada, mas ao chegar no local só encontrou o corpo da vítima e os dois veículos no local do acidente. O condutor do carro havia se evadido.

Peritos do IML foram até o local para realizar a perícia, segundo eles, somente após o laudo será possível saber como teria acontecido o acidente e quem foi o responsável. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para procedimentos de rotina.

De acordo com parentes de Aldo, ele estava na casa de amigos no bairro Floresta e estaria voltando para casa quando aconteceu o acidente. Ele trabalhava como negociador de gado e era bastante conhecido na área.