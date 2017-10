Vídeos mostram devastação durante tempestade; Defesa Civil inicia ações na Capital

Ações tiveram início na manhã deste sábado (7) e buscam auxiliar os moradores da Capital após a chuva

A tempestade que tomou conta da Capital acreana na última sexta-feira (6) deixou para trás várias árvores e entulhos espalhados pelas ruas de Rio Branco. Os estragos aconteceram em vários pontos da cidade, porém, de acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, a área mais afetada foi a central, com mais de 30 chamados.

A Defesa Civil Municipal afirma que em menos duas horas choveu mais de 100 milímetros e que os ventos chegaram a atingir 90 km/h. A ContilNet recebeu filmagens de diversos momentos da forte chuva de ontem na área do Centro:

O prefeito Marcus Alexandre, através de postagem em sua página do Facebook, explicou que as equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, Governo do Estado, Semsur, Emurb, Semeia e todas as secretarias de Rio Branco estão mobilizadas para a retirada de árvores, entulhos e prestação de serviços com visitação aos bairros mais afetados.

Por meio das redes sociais, também foram divulgadas imagens das ações iniciadas na manhã deste sábado (7):