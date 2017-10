Oficina desaba durante temporal e mecânico tenta arrecadar material para reconstruir local: ‘não ficou nada’

A oficina do mecânico Raimundo Nonato Gomes, de 49 anos, desabou durante o temporal que atingiu Rio Branco na tarde da última sexta-feira (6). No momento do acidente seis pessoas estavam no local. Gomes ficou preso nos escombros e foi retirado com a ajuda de amigos, mas ninguém sofreu ferimentos graves. O local foi destruído e o mecânico pede doações de tijolo, cimento, areia e telhas para tentar reconstruir o prédio.