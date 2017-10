Motociclista fica com fraturas após carro e moto colidirem em BR no Acre

Mais um acidente de trânsito foi registrado na capital acreana durante o fim de semana. Na noite deste sábado (7), um carro e uma motocicleta colidiram no km 137 da Via Verde, BR-364, e um motociclista, de 24 anos, teve fraturas em uma das pernas.

O G1 entrou em contato com a Polícia Rodovia Federal no Acre (PRF-AC) para saber detalhes do acidente, mas foi informado que a equipe ainda não terminou o boletim de ocorrência.