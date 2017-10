Irmão de estudante de administração morta há um mês em Capixaba desabafa: ‘Esperamos Justiça’

Após um mês da morte da estudante de administraçãoDayane Kédila da Silva, de 29 anos, a família ainda não sabe a motivação do crime e diz aguardar pela Justiça. Dayane foi morta com dois tiros, sendo um na cabeça, dentro da casa dela em Capixaba, interior do Acre. A mãe dela foi baleada, internada em estado grave e recebeu alta médica há duas semanas.