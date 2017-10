Homem encontra corpo dentro de churrasqueira no Rio Grande do Sul

Restos mortais estavam na cidade de Balneário Pinhal, no Litoral Norte

Um fim de semana na praia acabou com uma descoberta trágica, neste sábado (7). Ao abrir a churrasqueira da casa, localizada no Balneário Pinhal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, o proprietário encontrou um corpo em avançado estado de composição.

Segundo o capitão da Brigada Militar, Marco Antônio de Quadros Jr, que atendeu à chamada, a suspeita é de que o corpo seja de alguém que tenha tentado invadir a casa pela chaminé, mas acabou presa.

O proprietário informou que esteve na casa, pela última vez, em março passado. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto-Geral de Perícias. O caso será investigado pela Polícia Civil.