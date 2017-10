Homem é perseguido e executado a tiros na Cidade do Povo

Alfredo da Costa Ferreira, de 27 anos, foi executado a tiros, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na noite de sábado (07), em Rio Branco. Ele morreu antes de receber atendimento médico em uma residência do conjunto.

De acordo com populares, a vítima foi perseguida pelos criminosos, após ser alvejado, entrou em uma residência onde pediu socorro. Uma unidade Samu foi acionada, mas os paramédicos só puderam atestar o óbito.

A polícia Militar realizou o isolamento da área até a chegada dos peritos e em seguida o corpo foi levado a base do Instituto Médico Legal (IML). A Cidade do Povo vem se tornando palco de constantes assassinatos.

Alfredo da Costa Ferreira é décima vítima de assassinato, em Rio Branco, somente nos primeiros sete dias do mês de outubro. O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios.