Homem agride companheira, se tranca em quarto e ameaça atear fogo em filhos no interior do Acre

‘Ele já jurou que vai me matar e matar meus filhos’, diz mulher; criança de 3 anos relatou aos policiais que o pai queria matá-los.

Após agredir a companheira, um homem de 34 anos tentou atear fogo em casa com os quatro filhos dentro. O caso ocorreu na noite deste sábado (7), no bairro da Copacabana, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. O homem se trancou com as crianças e só saiu quando a Polícia Militar chegou ao local. Ele conseguiu fugir pelo quintal da residência.

A dona de casa, que prefere não se identificar, conta que tem uma medida protetiva contra o homem e que ele já tinha tentado atear fogo na casa antes. “Ele não bebe e nem fuma, fez isso de sangue frio mesmo. Ele já me bateu e me ameça direto”, disse.

A mulher fala que viveu momentos de terror quando o companheiro bateu nela, foi quando pediu ajuda para os vizinhos e ele se trancou dentro de casa com os filhos, que têm entre 3 e 8 anos. “Ele já jurou que vai me matar e matar meus filhos. Foi do nada, ele veio para cima de mim e eu corri foi quando eu vi que ele se afastou e pegou o galão”, lembra.

A mulher disse que ouviu da rua os gritos de medo dos filhos e as ameaças do marido. “Ele ficava gritando que ia matar todo mundo queimado, eu não sabia o que fazer. Ele estava com meus filhos lá”, chora.

No boletim de ocorrência da Polícia Militar consta que quem abriu a porta para os policiais foi a criança de 3 anos que contou aos policiais que o pai dizia que iria matá-los. “Tudo que ele [filho] contou é verdade. Ele [marido] diz que vai matar todo mundo na casa. Meu filho caçula contou para os policiais que estava com medo do pai com a gasolina”, acrescenta.

O homem ainda está sendo procurado pela polícia. A mulher foi orientada a comparecer na Delegacia Geral para dar queixa do ocorrido. O delegado da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Luis Tonini, disse que a Polícia Civil vai realizar os procedimentos cabíveis. “A gente agora vai ouvir ela e as testemunhas e fazer os procedimentos”, finaliza.