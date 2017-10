Ex-tesoureiro acusado de desvio de verba da Educação em Santa Rosa do Purus é encaminhado para o presídio

Ação desarticulou esquema de desvio de verbas no valor estimado de R$ 500 mil. Ex-tesoureiro foi levado para o Presídio Evaristo Moraes, em Sena Madureira.

O ex-tesoureiro que atuou na Secretaria de Educação de Santa Rosa do Purus, preso na quinta-feira (5) em Santa Rosa do Purus, foi encaminhado para o Presídio Evaristo Moraes, em Sena Madureira. A informação foi confirmada neste domingo (8) pelo delegado que investiga o caso, Samuel Mendes.

O G1 entrou em contato com a Secretaria de Educação da cidade mas, até a publicação desta matéria, não conseguiu contato. A reportagem tentou conseguir o contato do advogado do ex-tesoureiro, mas também não obteve sucesso.

O homem, que foi preso preventivamente, é acusado de participar de um esquema de desvio de verbas públicas da Educação no município estimado em ao menos R$ 500 mil, de acordo com a polícia. Durante a operação, conjunta entre as polícias Civil e Federal, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão.

Mendes disse que a polícia chegou ao esquema após uma denúncia anônima e que foram ao menos quatro meses de investigação.

“Chegamos nos autores a partir de documentos e cheques que foram encontrados. Foi verificado que materiais e serviços que seriam destinados a uma escola da zona rural nunca chegaram”, explicou.

Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido na sala da tesouraria da Secretaria de Educação e outro em uma igreja, onde o acusado atua como pastor.

“Foi uma operação conjunta onde os policiais federais nos deram apoio e depois demos apoio a eles no cumprimento de uma prisão em desdobramento da Operação Palestina, da PF”, acrescentou Mendes.

Traficante foi preso também na manhã desta quinta (5) (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Operação Palestina

Ainda na quinta (4), foi feita a prisão de mais um dos acusados de tráfico no município. A ação, deflagrada no dia 26 de julho, desarticulou uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas que agia na cidade acreana e na Vila Palestina, no Peru. Uma pessoa já havia sido presa pela operação.