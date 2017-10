Cães que nunca viram a luz do sol serão resgatados

Polícia Militar Ambiental e Grupo de Proteção aos Animais do Vale do Ribeira irão resgatar os animais

Ao menos 17 cães serão resgatados de um sítio localizado na Zona Rural de Jacupiranga, na região do Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Uma organização independente prepara o resgaste, depois que o dono dos animais teve que ser internado. A Polícia Militar Ambiental (PMA) acompanhará a ação.

De acordo com o G1, cinco cachorros foram retirados da propriedade na última semana, em razão das condições de abandono. O Grupo de Proteção aos Animais do Vale do Ribeira (GPA) informou que o local é monitorado desde 2015, quando ali viviam mais de 50 cães, também em situação crítica.

“O proprietário, infelizmente, é um acumulador. Há alguns meses, ele ficou muito doente e precisou de cuidados médicos. Alguns conhecidos alimentam os cães, mas eles estão em situação precária de cuidados e higiene. Muitos estão doentes”, diz a presidente da entidade, Marcia Colla.

Ao menos oito que vivem no local estão dentro de um imóvel fechado. “Esses animais são ariscos e nunca viram a luz do dia, do sol. É complicado, pois são difíceis de socializar. Mas todos serão resgatados ao londo da próxima semana”, afirmou Marcia.

A Polícia Militar Ambiental está monitorando a ação do GPA. Segundo a corporação, o resgate dos cães será acompanhado por policiais, que irão prestar auxílio em toda a operação.