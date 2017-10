Atlético-AC confirma 1º reforço para 2018: atacante Rafael Tanque, ex-Ypiranga-AP

O Atético-AC tem o primeiro reforço confirmado para a temporada 2018. O atacante Rafael Tanque, 25 anos, ex-Ypiranga-AP, que passou pelo Rio Branco em 2016, está fechado com o Galo Carijó. A contratação foi confirmada pelo presidente celeste, Elison Azevedo, na tarde deste sábado (7). O jogador deve ser apresentar ao clube no dia 1º de dezembro, data marcada para apresentação do elenco para a próxima temporada.

Segundo Elison Azevedo, outros contatos estão em andamento para reforçar o atual bicampeão acreano no ano que vem. O prazo para encerrar as contratações não foi determinado.

O Atlético-AC vai disputar o Campeonato Acreano, a Copa Verde, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C em 2018. A pré-temporada no clube está marcada para iniciar no dia 4 de dezembro. O técnico da equipe segue sendo Álvaro Miguéis, que em 2016 havia demonstrado interesse no futebol de Rafael Tanque.