Após vários roubos em sequência, homem é preso com arma de fogo no Segundo Distrito

Entre os objetos apreendidos com o acusado estão três motocicletas e uma arma

Na madrugada deste sábado, 7, duas equipes policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam um indivíduo por roubo qualificado e tentativa de homicídio, e apreenderam uma arma de fogo, além de diversos produtos roubados. A prisão aconteceu na avenida Durval Camilo, bairro Canaã.

A guarnição foi acionada para atender a ocorrência de roubo e, ao chegar ao local, foi informada pelas vítimas que um homem com uma arma de fogo teria abordado o dono de uma mercearia e seu cliente. Relataram ainda que o autor efetuou disparos contra o proprietário e contra seu cachorro, os quais não chegaram a ser atingidos, e se evadiu do local.

Ainda segundo as vítimas, cerca de 10 minutos depois, o indivíduo retornou à mercearia e deteve outro cliente, apontando a arma para sua cabeça. Os dois iniciam uma luta corporal, quando a vítima consegue correr e se abrigar atrás de um muro, e o homem fugiu do local novamente.

Informados das características do autor, os policiais iniciam o patrulhamento nos possíveis locais onde poderiam encontrá-lo e recebem informações de um mototaxista que teria feito uma corrida com um homem armado, o qual teria pedido para que buscasse sua moto, uma Honda Biz vermelha, que estaria “no prego” nas proximidades do estádio Arena da Floresta, que o esperaria de volta no beco São José.

Cruzando informações com outra guarnição da área, que atendia uma vítima de roubo na via Chico Mendes e havia localizado a moto, a Biz descrita como usada no roubo, descobriram que se tratava do mesmo autor. Nessa ocorrência, o homem armado teria levado um celular marca LG, de cor branca, um relógio marca Orient, além da quantia de 70 reais e uma mochila com as ferramentas de trabalho da vítima, um roçador que estava iniciando seu serviço.

O roçador informou que, após subtrair seus pertences, o homem pediu para que ligasse sua moto, isto feito, saiu em alta velocidade, parando em uma rotatória nas proximidades, pois o veículo apresentou problemas no funcionamento. A vítima contou ainda que foi até o local no intuito de recuperar seus bens, quando o autor disse que se não se afastasse atiraria em sua cabeça. Então, o autor abordou um mototaxista que passava no local e, após mostrar a arma, subiu na garupa da moto e se evadiu.

Retornando ao beco São José, logo na entrada, os militares se depararam com outra vítima, já que o autor possuía as mesmas características informadas nas situações anteriores. Dessa vez, o indivíduo armado levou da vítima uma motocicleta Yamaha Factor, placa MZW6026, de cor preta, e sua carteira contendo documentos pessoais e a quantia de 1.300,00 reais, e se evadiu.

A guarnição seguiu as buscas pela avenida Durval Camilo, por onde teria seguido o autor e, ao chegar nas proximidades de uma creche, flagraram o autor fazendo mais duas vítimas: de uma levou uma motocicleta Honda CG Titan preta, placa QLX4702, um celular modelo Gran Prime preto,uma carteira de bolso e 150 reais em dinheiro; e da outra, um celular LG modelo L90 branco e uma carteira de bolso com 40 reais.

Ao perceber a chegada da viatura, o homem se evadiu na motocicleta e foi acompanhado pela guarnição. Ao chegar em frente a uma escola, após fazer uma curva em alta velocidade, o ele cai e colide na cerca de uma residência, momento em que foi rapidamente detido pela equipe policial.

Identificado como Bruno Araújo de Souza, de 21 anos, o autor, que fez ao todo oito vítimas, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico. Logo após, seguiu para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com todos os objetos roubados e a arma utilizada, o revólver calibre .32 com numeração raspada e três munições deflagradas, para os procedimentos cabíveis.