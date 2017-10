Agricultor tem parte do corpo queimado após panela com água fervente cair sobre ele

Durante este final de semana, um agricultor deu entrada no Hospital de Clinicas Raimundo Chaar com queimaduras de primeiro grau em grande parte do corpo, quando realizava a limpeza de um porco para vender na cidade.

O incidente aconteceu na zona rural de Brasiléia, na BR 317, (Estrada do Pacifico), no ramal do km 19. O agricultor Jusciclei de Souza de 37 anos, estava pelando o animal para vender na cidade, quando pisou em falso em um tijolo onde apoiava o tacho de água fervida que veio cair sobre ele, provocando assim queimaduras de primeiro grau em seu corpo.

Logo após o ocorrido, Jusciclei foi encaminhado às pressas para o hospital, onde foi medicado e realizado os curativos. Em tempo, esse método de tratamento de limpeza de animais é muito comum na zona rural, onde se utiliza de uma banheira ou barril grandes o suficiente para deixar o suíno submerso dentro, geralmente encima de uma fogueira ou fogão a lenha, o bastante para aquecer a água até que ela ferva.

O agricultor Jusciclei de Souza continua em observação no Hospital de Brasiléia, sob cuidados médicos.