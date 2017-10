Transição entre estações ocasionou forte temporal que atingiu Rio Branco, diz pesquisador

Processo que marca o fim do verão e o início do inverno amazônico é a causa de forte temporal. Alejandro Fonseca, pesquisador da Ufac, explica que há conflito no tempo.

A transição entre as estações seca e chuvosa no Acre é a causa do forte temporal que atingiu Rio Branco na sexta-feira (6). Segundo o pesquisador Alejandro Fonseca, da Universidade Federal do Acre (Ufac), nesse processo de fim de uma estação e começo de outra há um conflito no tempo, temperaturas quentes e frias disputam espaço e isso ocasiona fortes chuvas com ventanias.

“É como se as características das duas épocas do ano estivessem brigando entre si. A primeira [o verão] com uma amplitude térmica muito grande e a segunda [o inverno], com temperaturas amenas, provocam diferença de pressão. Isso é bem característico desta época de transição e não é a primeira vez que tempestades severas como essa acontecem no estado”, explica Fonseca.

A possibilidade de novos eventos similares acontecerem é muito pequena neste mês. Até o fim de outubro, o período chuvoso deve começar definitivamente. Mas, tempestades fortes com ventanias são descartadas somente quando o “inverno amazônico” se estabilizar na região.

Enquanto as chuvas não tiverem mais estabelecidas e estendidas a todas as regiões do Acre, ainda há probabilidade de temporais.

O pesquisador da Ufac afirma que a chuva de sexta não teve a mesma característica em toda capital. De acordo com ele, os fortes ventos ocorreram mais entre a região central e outras localidades próximas.

Já em alguns bairros e outros pontos distantes, como a parte alta, o fenômeno não teve a mesma intensidade. “Uma pancada relacionada a rajadas de vento muito intensas localizada apenas em determinadas regiões da cidade”, diz.

Fonseca pontua que o mês de outubro é característico de transição. As chuvas devem deixar de ser localizadas e se espalhar a partir de novembro e ficam mais frequentes em dezembro. “O ápice do ‘inverno amazônico’ acontece nos meses de janeiro, fevereiro e março. A partir de maio o ciclo muda [início do verão] e começa uma nova transição que pode trazer temporais”, finaliza.

Prejuízos

A forte chuva com ventania que caiu na sexta-feira (6) trouxe vários estragos em diversos pontos de Rio Branco. Mais de 100 ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros, os ventos chegaram a atingir 95 km/h.

Na escola Escola Áurea Pires Montes de Souza pelo menos quatro crianças desmaiaram durante o vendaval e tiveram que ser levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sobral. Já na escola Heloísa Mourão Marques, no bairro Aeroporto Velho, os alunos foram liberados após o prédio ser destelhado.

Três funcionários que trabalhavam na reforma da quadra poliesportiva da Escola Estadual José Ribamar Batista (Ejorb), bairro Aeroporto Velho, foram encaminhados ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Eles foram atingidos por parte da estrutura da quadra que desabou durante o vendaval.

A Prefeitura de Rio Branco precisou isolar alguns pontos da cidade após o fim do temporal. A Eletrobras Distribuição Acre (Eletrobras-AC) informou que cerca de 400 ocorrências na capital e interior foram registradas.

Segundo a empresa, vários pontos sofreram danos após serem atingidos por “telhas, tampas de caixas d’água, fachadas, outdoors e árvores que caíram e romperam cabos de energia da rede de distribuição e derrubaram postes”.

Cerca de 15 toneladas de entulhos já foram retirados de avenidas, praças, calçadas e outros pontos de Rio Branco após o forte temporal. Seis equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) atuam nos locais mais críticos.

Somente na capital, a Eletrobras-AC registrou 150 ocorrências. Desse total, 50% correspondem a queda de árvores e galhos que danificaram a rede elétrica. Um vídeo gravado pela coordenação da Escola Estadual José Ribamar Batista (Ejorb) mostra o momento exato em que o muro da quadra poliesportiva cai em cima de três funcionários que trabalhavam na reforma da quadra.