RO: SHOPPING: Filho furta cartão da mãe e comparsa estoura o limite

João Vitor A. S., 18, e um adolescente de 17 anos, foram detidos na noite de sexta-feira (06) pelo crime de furto. A dupla foi detida em uma vila de apartamentos, localizada na Rua Equador, bairro Nova Porto Velho, na capital.

A vítima, uma mulher de 54 anos, solicitou uma guarnição da PM para denunciar o próprio filho, João, onde o mesmo teria furtado seu cartão de débito e gasto o valor de R$ 2.800 em compras em várias lojas do Porto Velho Shopping e na região central da cidade. O suspeito foi questionado e confessou a autoria do crime, porém, disse que havia entregado o cartão para o menor e não sabia que ele tinha feito as compras.

Os policiais foram até o apartamento, onde localizaram o menor e localizado várias peças de roupas todas novas.

Questionado, o acusado(menor de idade) afirmou que fez as compras por que João disse a ele que poderia gastar o quanto quisesse, contanto que comprasse maconha para fumar. Durante revista pessoal, foi encontrado no bolso da calça uma porção pequena de maconha. A dupla foi encaminhada para a central de flagrantes onde ficaram à disposição da justiça.