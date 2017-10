RO: PARA O NAMORADO: Menor é detida com droga na vagina em casa de internação

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida e encaminhada para a Central de Flagrantes no início da noite de sexta (06) acusada de tráfico de entorpecentes na Unidade de Internação Masculina Sentenciada II, localizada na Avenida Amazonas, bairro Escola de Polícia, zona Leste de Porto Velho.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a menor estaria visitando o namorado, que cumpre medida socioeducativa no local. A todo momento ela demonstrava nervosismo e ao ser indagada confessou que estava com droga na vagina.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e prestou apoio com uma PM feminina. Do órgão genital da suspeita foi retirada uma considerável porção de maconha. A adolescente informou que o namorado havia pedido a substância para ele fazer uma ‘média’ com os amigos no alojamento.

A garota recebeu voz de apreensão e foi levada para a delegacia.