Rio Branco registrou 73 casos de câncer do colo de útero no ano passado, aponta Saúde

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Rio Branco revelam que, dos novos casos de câncer em mulheres registrados 2016, a maioria foi de colo de útero, com 73 diagnósticos. Em seguida, vem o câncer de mama, 58 novos registros ocorreram no ano passado.

Pesquisas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que o câncer de mama é o segundo maior tipo no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele.