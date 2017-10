Mulher é agredida com socos pelo marido e retira queixa: ‘quero apenas que ele se afaste da minha casa’

Dona de casa diz que vive relação conturbada com o homem e tem medo que ele fique mais perigoso após ser preso. Caso ocorreu em Cruzeiro do Sul.

A dona de casa Maria Antônia do Nascimento esteve na delegacia de Cruzeiro do Sul na manhã deste sábado (7) para retirar a queixa contra o marido que a espancou com socos e empurrões na noite de sexta-feira (6).

Ela conta que, após as agressões, o homem a ameaçou e ela tem medo do que ele possa fazer se for preso pelo crime. Os dois moram no Ramal das Pimentas, na BR-364, e têm dois filhos. Maria conta que a relação com o marido sempre foi conturbada.

O casal permaneceu junto por 4 anos e se separou por 7 porque o relacionamento não dava mais certo. Porém, o homem de 46 anos retornou depois desse tempo dizendo que queria cuidar dos filhos.

Maria conta que as agressões ocorreram durante uma discussão.

“Quando cheguei em casa após participar de um curso, ele estava se arrumado para dormir fora de casa. Eu disse a ele que se era para viver desse jeito era melhor a gente se separar. Daí ele veio para cima de mim e me agrediu, me empurrou, depois deu um soco em meu rosto, que cai por cima de uma parede. Depois ele me ameaçou, não quero que ele seja preso por ter medo de que, quando ele sair, fique ainda mais perigoso”, conta.

A dona de casa diz ainda que se sente indefesa, mas pretende pedir uma medida protetiva para que o agressor não se aproxime mais da casa dela. O homem foi ouvido e liberado também na manhã deste sábado.

“Nós mulheres não temos defesa. Quero apenas que ele se afaste da minha casa. Vivemos juntos por quatro anos, ele foi embora e depois de sete anos retornou dizendo que queria cuidar de nossos filhos. Mas, acho que ele voltou para se vingar de mim e me atormentar. Quero apenas que o delegado impeça ele de se aproximar de minha casa”, finaliza.