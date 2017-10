Morre mais uma criança vítima de incêndio em creche; já são 10 mortes

No total, 10 pessoas morreram, 8 crianças e dois adultos (uma professora e o autor do crime)

Mais uma criança morreu vítima do incêndio criminoso ocorrido em Janaúba (MG). Thallyta Vitória Bispo de Oliveira Barros, 4 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã deste sábado (7), no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

De acordo com o jornal O Tempo, a garota foi transferida da Santa Casa de Montes Claros para o HPS na madrugada deste sábado (7).

O hospital informou que a criança teve 60% do corpo queimado. Thallyta é a décima vítima fatal do incêndio criminoso. Outras sete crianças e dois adultos (uma professora e o autor do crime) morreram.