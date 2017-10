Após temporal, 15 toneladas de entulhos são retirados das ruas de Rio Branco

Cerca de 40 pessoas e 50 equipamentos foram empregados para fazer limpeza e retirada do lixo.

O trabalho segue pela próxima semana nos bairros e a previsão é de que até o próximo sábado (14) o processo seja concluído. Kellyton Carvalho, secretário da Semsur, explica que a mobilização começou logo após o fim da forte chuva com ventania.

Nesta primeira etapa, a região central da capital acreana recebe a força-tarefa. A expectativa é de que até o fim do dia a área seja totalmente limpa.

“[As equipes] estão no Camelódromo, OCA, praças da Revolução, Povos da Floresta, Gameleira, Mercado do 15 e Estrada da Sobral. Essa parte mais crítica, nas principais áreas comerciais e vias urbanas estruturantes, vai ser feita hoje [sábado,7]. Algumas áreas podem ficar pendentes porque precisamos de uma intervenção inicial do Corpo de Bombeiros para retirada e corte das árvores”, explica Carvalho.

Ainda é possível ver muitas árvores nas ruas de Rio Branco (Foto: Lidson Almeida/Arquivo pessoal )

De acordo com o secretário, na próxima semana, equipes dos Bombeiros vão fazer corte e retirada de árvores nos bairros. A ação vai atender as solicitações geradas nas ocorrências registradas durante a chuva.

Depois dessa primeira intervenção, as frentes de trabalho da Semsur vão às localidades para executar o processo. Ele ressalta ainda que as equipes dos órgãos estão integradas.

Força-tarefa inicia em principais pontos atingidos pelo vendaval (Foto: Dayane Leite/Arquivo pessoal )

Prejuízos

A forte chuva com ventania que caiu na sexta-feira (6) trouxe vários estragos em diversos pontos de Rio Branco. Mais de 100 ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros, os ventos chegaram a atingir 95 km/h.

Na escola Escola Áurea Pires Montes de Souza pelo menos quatro crianças desmaiaram durante o vendaval e tiveram que ser levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sobral. Já na escola Heloísa Mourão Marques, no bairro Aeroporto Velho, os alunos foram liberados após o prédio ser destelhado.

Três funcionários que trabalhavam na reforma da quadra poliesportiva da Escola Estadual José Ribamar Batista (Ejorb), bairro Aeroporto Velho, foram encaminhados ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Eles foram atingidos por parte da estrutura da quadra que desabou durante o vendaval.

A Prefeitura de Rio Branco precisou isolar alguns pontos da cidade após o fim do temporal. A Eletrobras Distribuição Acre (Eletrobras-AC) informou que cerca de 400 ocorrências na capital e interior foram registradas.

Segundo a empresa, vários pontos sofreram danos após serem atingidos por “telhas, tampas de caixas d’água, fachadas, outdoors e árvores que caíram e romperam cabos de energia da rede de distribuição e derrubaram postes”.