Acusados de assalto atravessam o Rio Iaco a nado, mas acabam capturados pela polícia

Uma ação conjunta desenvolvida pelas Polícias Civil e Militar em Sena Madureira resultou na captura de três infratores acusados de praticar um assalto na área central da cidade. Os policiais encontraram certa dificuldade para localizar os criminosos por conta do local onde os mesmos se esconderam – uma casa abandonada no Bairro Segundo Distrito.

O assalto aconteceu na Mercearia Henrique, localizada no Centro Comercial de Sena Madureira. Armados, os três acusados renderam o proprietário do local e alguns clientes e roubaram dinheiro e outros objetos.

O policiamento motorizado estava no centro do município e percebeu a ação do trio. Além disso, uma das guarnições da PM estava dando apoio ao Conselho Tutelar no Segundo Distrito e, de imediato, foi avisada do roubo. Com o reforço da Polícia Civil, os três envolvidos foram presos na região do Segundo Distrito.

Os acusados são: José Francisco Silva Marques, Márcio Poncione Lima de Oliveira e um menor de idade. Em poder deles, os policiais ainda apreenderam a quantia de R$ 518 que tinha sido subtraída do comerciante. Os dois maiores de idade foram transferidos da delegacia para o presídio Evaristo de Moraes.

Com informações do site Sena Online