Ventos chegaram a 90 km/h durante tempestade no AC; mais de 100 ocorrências foram registradas

m três horas, o Corpo de Bombeiros registrou 113 ocorrências devido à forte chuva que atingiu Rio Branco nesta sexta-feira (6). Os estragos estão em vários pontos da cidade, porém, segundo relatório dos Bombeiros a área com mais chamados foi a central, com 31 chamados.

A Defesa Civil Municipal afirma que em menos duas horas choveu mais de 100 milímetros e que os ventos chegaram a atingir 90 km/h. O setor de riscos e desastres da Defesa Civil do município ainda não tem dimensão de todos os estragos causadas na tarde desta sexta.

As equipes estão nas ruas tentando amenizar os transtornos no trânsito e também em outros setores da cidade.

Embarcação virou no Rio Acre (Foto: Reprodução/WhatsApp)

“O levantamento ainda está sendo feito. Mas estamos atendendo muitas ocorrências de árvores em carros, comércios e casas. Destelhamentos também ocorreram em grande número. Muitas das árvores que caíram entraram em contato com corrente elétrica e a energia precisou ser desligada em vários pontos”, explicou Eden Santos, diretor de Riscos e Desastres da Defesa Civil Municipal.

A Eletrobras Distribuição Acre (Eletrobras-AC) informou que há vários pontos sem energia elétrica, mas não era possível passar quantos lugares foram afetados, uma vez que as equipes ainda estavam na rua atendendo as chamadas. No sábado (7), um balanço deve ser divulgado.