Ufac promove caminhada da campanha Outubro Rosa

O reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Minoru Kinpara, e a vice-reitora Guida Aquino participaram na tarde dessa quinta-feira, 5, da caminhada da campanha Outubro Rosa, no campus-sede, em Rio Branco.

A caminhada teve com ponto de partida a entrada principal do campus. Centenas de apoiadores, entre estudantes, professores e técnico-administrativos, saíram da universidade e entraram na pista do parque Tucumã, seguindo em direção à chácara Ipê para entrar novamente no campus, pelo Hospital Veterinário, de onde continuaram até o lago das Capivaras, encerrando o percurso.

“Eu tive uma experiência direta [com a doença]; minha esposa teve câncer, lutamos e, graças a Deus, ela conseguiu se curar, pois descobrimos a tempo de fazer um tratamento”, relatou o reitor da Ufac, Minoru Kinpara. “Quem passa por uma experiência dessas tem a vida transformada. Faço questão que a Ufac participe dessa campanha, pois assim estamos salvando vidas. A prevenção é o melhor caminho.”

Estudantes distribuíram panfletos com orientações e laços rosa, que simbolizam, mundialmente, a luta contra o câncer de mama.

Outubro Rosa

A Ufac, por meio da Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Prodgep), foi responsável pela abertura das atividades do Outubro Rosa. Uma solenidade na entrada principal da instituição, nessa terça-feira, 3, marcou o início da campanha.

Neste ano, o tema é “Precisamos nos Cuidar”. A iniciativa acontece em parceria com as secretarias de Saúde do Estado e do Município de Rio Branco. Como parte da campanha, o lago da entrada da Ufac e alguns pontos do campus-sede da instituição estão iluminados com a cor rosa.