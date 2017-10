Rio Branco inaugura primeiro ecoponto para descarte de materiais reaproveitáveis

primeiro ecoponto de Rio Branco foi inaugurado nesta sexta-feira (6), no Conjunto Tucumã. A estrutura é gratuita e funciona para o descarte de resíduos que podem ser reaproveitados.

Entre os materiais que podem ser deixados no local, estão resíduos verdes, de construção civil e demolição, como restos de obras, podas de árvores além de eletrônicos, pilhas e móveis.

A área mede 700 metros quadrados e deve ser gerenciada pela secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur). Ao G1 , o secretário da Semsur, Kellyton Carvalho, explicou que o material coletado vai ser encaminhado para cooperativas com as quais a prefeitura já possui parceria.

“Criamos esse local para que a comunidade faça o descarte correto ao invés de jogar nas ruas e igarapés como temos visto constantemente. A Semsur vai fazer a seleção desses materiais e temos parcerias com projetos e cooperativas que vão receber parte desse material que pode ser reciclado de imediato”, explica.

Ainda segundo Carvalho, alguns sucatões cadastrados na Semsur também vão receber parte do material como ferragens e demais metais que podem ser utilizados. As pilhas, baterias e pneus já possuem um fornecedor que recolher o material em Rio Branco, conforme obrigatoriedade do fabricante e sem custos para a prefeitura.