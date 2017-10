Quinteto de Clarinetes se apresenta neste sábado em Rio Branco no Sesc Partituras

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC) comemora neste sábado, 7, mais uma edição do projeto Sesc Partituras, que tem como objetivo a valorização da música brasileira de concerto, difundindo o acervo do site com concertos em todas as regiões do país. Em Rio Branco, o evento é realizado no Sesc Centro, às 18h30, com o Quinteto de Clarinetes “segredos” e a entrada gratuita. O Quinteto de Clarintes “Segredos” é formado pelos músicos, José Everaldo, Anselmo Felix, Joab Delfino, Wendel Antônio e Marcone Ricardo.

Todas as músicas do repertório dos concertos estão disponíveis para download gratuito e acesso irrestrito no site www.sesc.com.br/SescPartituras. São mais de 1,4 mil partituras antigas, raras e contemporâneas, organizadas por título, autor, formação do grupo ou instrumento. É possível ouvir grande parte das composições, além de visualizar, baixar e imprimir todas as partituras.

O Sesc Partituras é uma biblioteca digital, sem fins lucrativos, que visa preservar e difundir o patrimônio musical brasileiro, democratizando o seu acesso através da disponibilização de partituras digitalizadas e editoradas. Utilizando eficiente sistema de busca, o site permite a visualização e impressão integral das obras catalogadas e a audição da maioria delas, oferecendo importante suporte a músicos, estudantes de música e pesquisadores.

Serviço:

O quê? Concertos Sesc Partituras

Quando? Sábado (07/10) | 18h30

Onde? Teatro de Arena do Sesc Centro, Av. Brasil, 713

Entrada Gratuita

Informações: (68) 3302 1066