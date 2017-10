Polícia Militar realiza visita e apresentação em escola na capital

A Polícia Militar por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e 2º Batalhão de Polícia Militar (2ºBPM) realizou uma visita seguida de uma demonstração com cães, na escola Sebastião Pedrosa, no bairro Comara.

De forma lúdica, os policiais realizaram demonstrações do trabalho da Polícia Militar por meio do BOPE e Canil, além da realização de palestras para os alunos como forma de prevenção ao uso de entorpecentes com militares do 2° Batalhão.

O público foi composto por 47 alunos de uma turma do terceiro ano.Tendo em vista a receptividade positiva, o objetivo será alcançar outras turmas da escola com palestras e demonstrações do trabalho rotineiro da Polícia Militar.