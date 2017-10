Policia Civil prende acusado de praticar roubos e assaltos em Assis Brasil

A Polícia Civil, através da Delegacia Geral do município de Assis Brasil, distante 330 km da capital, prendeu ao final da tarde desta quinta-feira, 05, Denis Oliveira da Silva, 20, vulgo “Xico”, acusado de cometer diversos assaltos com emprego de arma de fogo.

A prisão de Denis faz parte do cumprimento de mandados da primeira etapa da operação “Êxodo 22” que investiga os casos de roubo e assalto no município fronteiriço de Assis Brasil. O investigado foi preso em uma residência localizada na parte central do município onde se refugiava após cometer o delito.

De acordo com a autoridade policial que coordenou a ação, delegado Karlesso Nespoli, o investigado já foi reconhecido por diversas vitimas e possui passagens pela policia pelo cometimento de roubo e assalto.

“Nós identificamos o acusado e logramos êxito em sua prisão e a partir d agora a investigação segue com intuito de identificar e prender mais pessoas envolvidas nesse tipo de delito”, esclareceu Karlesso Nespoli.