No AC, crianças de escolas públicas visitam circo pela primeira vez durante ação solidária em shopping

Ação foi promovida pelo shopping em parceria com Acre Solidário. No total, 200 crianças foram prestigiar as apresentações.

ntre a alegria dos palhaços, muita luz, magia e diversão, 200 crianças puderam visitar pela primeira vez um circo em Rio Branco. A ação foi voltada para estudantes de escolas públicas de Rio Branco e a sessão, com direito a pipoca, ocorreu no shopping da capital.

O gerente de marketing do shopping, Fabrício Cunha, diz que a ação foi uma parceria com o Acre Solidário e outras secretarias do estado. “Talvez essas crianças não tivessem condições de vir até o circo. E essa experiência é tão mágica, tão rica, de poder conhecer esse mundo do circo e ainda próximo do dia das crianças”, diz.

Crianças como Catarina Gomes, de 11 anos e Yasmin Amorim, de 12, ambas estudantes, nunca tinham entrado em um circo – ambiente novo para a maioria dos estudantes presentes e com a promessa de muita diversão.

As alunas da rede pública de ensino estavam ansiosas para assistirem as exposições do circo, que antes, só tinham ouvido os colegas contarem.

Músicas anunciavam que o espetáculo começaria. Esse foi o grande momento para as crianças que, atentas, observaram cada detalhe. “Eu acho que vai ser legal, vai ter coisas que nunca vi na vida”, disse Catarina. Da mesma forma, comentou a estudante Yasmin. “Eu acho que vai ser engraçado”, projeta.

Catarina e Yasmin não tiraram o olho do palco, prestigiando os sons, o malabarista, a mulher bambolê, o equilibrista e as demais atrações. Depois, veio o palhaço, que tirou gargalhadas das crianças e até conseguiu ajudantes para cumprir a missão.

O estudante Wellington Pereira conta que gostou da participação dele e de mais dois colegas, que tiveram a oportunidade de interação no palco. As crianças puderam se divertir muito no circo.“Gostei muito”, diz Yasmim, acompanhada de e Catarina.

Crianças visitaram o circo pela primeira vez em Rio Branco (Foto: Reprodução;/Rede Amazônica Acre )