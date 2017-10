Mãe que agrediu coordenadora de escola com soco e chute é indiciada por desacato e lesão corporal

Lay Viana de Freitas, de 32 anos, foi interrogada e indiciada por desacato a funcionário público e lesão corporal, após dar soco e chutar a coordenadora Greice Kelly, no último dia 26. O caso ocorreu na Escola Lourival Sombra, no bairro Tangará, em Rio Branco. A informação foi confirmada pelo delegado responsável pelo caso, Pedro Resende.

A mulher foi flagrada pelas câmeras de segurança da escola no momento em que agride a coordenadora pedagógica.

A mãe questionava o motivo de um evento cultural que estava ocorrendo na escola no momento em que a filha dela passava mal. A coordenadora leva um soco e, quando cai no chão, também recebe um chute no rosto.