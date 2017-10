Homem é preso com dois rádios usados pela polícia e droga em Rio Branco

Um jovem de 26 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (5) com dois rádios de comunicação utilizados pelas polícias. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado judicial da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), no bairro Conquista, em Rio Branco. Além dos rádios, a polícia encontrou drogas e material para preparar o entorpecente.

“Depois de feita a denúncia no canal correto, o 181, chegou ao nosso conhecimento e desencadeamos as investigações. As equipes da DRE, durante um período, conseguiram identificar uma movimentação característica do tráfico de entorpecentes. Representamos pela busca e apreensão no local e na tarde de ontem [quinta, 5] prendemos um cidadão e farta quantidade de maconha e cocaína. Desarticulamos mais uma boca de fumo em Rio Branco”, contou.