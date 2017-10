Homem é executado com tiro na cabeça no centro da cidade em uma Avenida movimentada (Video)

A execução de um homem até o momento identificado pelo apelido de “John o gordo” com um tiro na cabeça sentado no banco de passageiro de uma csminhonete em plena luz do dia em uma Avenida movimentada no centro de Rio Branco, acende a “luz vermelha” da sensação de insegurança da população de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com informações o crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (06), quando a vitima estava sentada no banco de passageiro de uma caminhonete estacionada em frente ao Acre Previdência, localizado na Avenida Ceará, entre os bairros Cadeia Velha e Habitasa, Avenida que é um dos principais corredores de ônibus e de movimentação acima de pedestres e veículos.

Segundo informações dois homens em uma moto estacionaram ao lado da caminhonete e o piloto sacou de arma de fogo e efetuou um tiro na cabeça de John que teve morte instantânea.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU ainda foi acionado, mas ao chegar ao local a vitima estava morta.

A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa – DHPP investiga o caso e coleta imagens de câmeras de segurança próximo ao local.