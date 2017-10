Homem é assassinado com tiro à queima-roupa em plena luz do dia no centro de Rio Branco

A polícia está no local aguardando a chegada da perícia e do IML para levar o corpo de John

Um homem identificado como John Gordo foi morto na manhã desta sexta-feira (6), no centro de Rio Branco. De acordo com informações repassadas por uma testemunha o crime que aconteceu na Rua Benjamin em frente ao Acre Previdência, a vítima estava no banco do carona em uma caminhonete quando foi surpreendid por uma motocicleta que parou ao lado e o condutor disparou contra John que foi atingido na cabeça.

A vítima morreu ainda no local e em seguida o criminoso fugiu. A polícia está no local aguardando a chegada da perícia e do IML para levar o corpo de John. O trânsito no local está congestionado.