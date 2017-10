Deputado da FPA assume o PSC e destino deverá ser oposição

O deputado estadual Jesus Sérgio (PDT) assume o PSC nesta sexta-feira, 6, e o destino dele deve ser a oposição. Para obter o partido cristão, do deputado federal Marco Feliciano, Sérgio contou com a grandeza do bispo José, líder da igreja Casa da Benção no Acre, presidente do partido no Estado há mais de cinco anos, que entendeu a necessidade de a sigla ter uma candidatura forte a federal.

Jesus Sérgio e seu grupo político, situado basicamente entre Tarauacá e Feijó, virão em bloco para brigar por uma cadeira em Brasília. Sem contar que a oposição ganha mais uma forte candidatura a deputado federal, entre outras, em razão do gesto do bispo José.

