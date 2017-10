Crianças desmaiam durante temporal em Rio Branco e são levadas à UPA

O forte temporal que caiu em Rio Branco na tarde desta sexta-feira (6) não causou apenas estragos na cidade. Na escola Escola Áurea Pires Montes de Souza pelo menos quatro crianças desmaiaram durante o vendaval e tiveram que ser levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sobral.

A inspetora da escola, Raimunda Lima Vieira do Nascimento, relata os momentos de medo que funcionários e alunos passaram no momento da chuva.

“Foi um terror, muito desespero por parte das crianças e de todos nós, porque a gente tinha que socorrer eles e ao mesmo tempo pavor. Era muito vento, começou uma chuva muito forte com gelo, e os meninos gritando se agarrando com a gente, passando mal. As crianças desmaiaram”, conta.